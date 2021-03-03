

«Freedom House»: Грузия остается «частично свободной» страной

03.03.2021 16:57





Согласно ежегодному отчету международной организации «Freedom House» «Свобода в мире 2021» рейтинг Грузии ухудшился на один пункт по сравнению с прошлым годом.



Отчет о состоянии политических и гражданских свобод в странах мира, был опубликован 3 марта 2021 года.



Организация определяет страны в трех категориях — свободная, частично свободная и несвободная. Грузия все еще остается в категории частично свободных. Страна набрала 60 очков из 100 возможных.



«Freedom House» оценивает уровень свободы в двух категориях — свободы политические (40 очков) и гражданские (60 очков). По оценке организации, в политической свободе у Грузии 23 очка, в гражданской — 37.

С 2018 года позиции Грузии в рейтинге постепенно ухудшаются.



«Грузия проводит регулярные и конкурентные выборы. Траектория демократии в стране показала признаки улучшения в период передачи власти в 2012-13 годах, но в последние годы наблюдается обратный ход.



Олигархическое влияние отражается на политических делах, решениях, ситуации со СМИ. Верховенство закона подрывается политизированностью. Гражданские свободы защищены несоответствующим образом», — говорится в документе.



В основные события 2020 года попали парламентские выборы. Отмечается, что правящая партия была избрана на третий срок, но ситуацию с выборами ухудшила подкуп голосов, случаи насилия и явные ошибки в данных, что подтолкнуло оппозицию к бойкоту парламента.



В документе говорится, что ограничения, введенные из-за ковида, в большей части были соразмерны угрозе, но отмечается, что в тендерах в основном побеждал проправительственный бизнес.





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