

Чавушоглу: Мы должны уважать позицию Грузии в отношении формата 3 + 3

03.03.2021 17:10





«Мы понимаем осторожный подход грузинской стороны, когда существуют такие сложные условия, я имею в виду Абхазию и Южную Осетию», — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос Первого канала Грузии по поводу т.н. формата 3 + 3.



На вопрос, как он представляет себе сотрудничество между Россией и Грузией в этом формате, когда Россия оккупирует грузинские территории и не выполняет никаких международных обязательств, Мевлют Чавушоглу сказал, что необходимо уважать позицию Грузии.



«Как я сказал с самого начала, во время встречи мы говорили о трехстороннем формате. Наша цель — окончательное установление в регионе мира и стабильности. В экономических и логистических вопросах мы должны предпринять шаги, которые повысят доверие. Мы понимаем такой осторожный подход со стороны Грузии к этим вопросам, когда есть такие сложные условия, я имею в виду Абхазию и Южную Осетию. Начать такой разговор в прямом, двустороннем формате может быть сложно, а в многостороннем формате может оказаться проще, но мы должны уважать позицию Грузии по этому вопросу. Мы должны занять другую, более мягкую позицию в отношении этих форматов», — сказал Мевлют Чавушоглу на совместном брифинге после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.



В конце прошлого года президенты Азербайджана и Турции инициировали создание новой площадки с участием шести стран. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиева, в настоящее время существуют форматы сотрудничества Турция-Азербайджан-Грузия, Азербайджан-Иран-Россия и Турция-Россия-Иран, и их можно объединить в один формат. Что касается позиции Грузии, то, по словам министра иностранных дел Давида Залкалиани, Грузии будет сложно говорить о важных экономических проектах со страной, которая оккупирует 20 процентов территории Грузии и продолжает свои незаконные действия.





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