

Оппозиция изменила планы по проведению акций протеста

03.03.2021 17:28





Запланированные оппозицией акции отложены. Об этом заявил член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



«Чтобы не дать власти дополнительную причину для отказа или срыва переговоров, оппозиция решила отложить акции до окончания переговорного процесса, который истекает 16 марта. Мы знаем, что «Национальное движение» находится в критической ситуации, председатель партии арестован, и они могут или не могут проводить акции при условии, что они не вступят в контакт с полицией у административных зданий. Основная идея — быть как можно дальше от того, чтобы власть не провоцировала участников акций», — заявил Манджгаладзе.



По его словам, запланированный на завтра автопробег все же состоится.



«После этого все акции, которые планировались, в том числе акция 13 марта, будут отложены. Предположительно, мы ждем результатов переговоров 20-го числа», — сказал Манджгаладзе.





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