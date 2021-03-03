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Представлять Грузию на Чемпионате мира по фигурному катанию будут четыре спортсмена
03.03.2021 17:30
22-28 марта 2021 года в Стокгольме пройдет Чемпионат мира по фигурному катанию, где будут соревноваться лидеры мирового рейтинга спортивной дисциплины.
Соревнование будет иметь двойную нагрузку, с учетом того, что лицензии на зимние Олимпийские игры 2022 года будут распределены на этом чемпионате. Завершено формирование и представление команд национальными федерациями для участия на Чемпионате мира.
Грузию на ЧМ-2021 представят: Морис Квителашвили (мужчины), Алина Урушадзе (женщины), Анастасия Метелкина и Даниил Паркман (спортивные пары). Что касается танцевальной пары Марии Казаковой и Георгия Ревия, то им предстоит сразиться за олимпийские лицензии в отборочном раунде в сентябре в немецком Оберсдорфе. Причина пропуска чемпионата мира — травма.
Судить в мужской категории будет судья международной категории из Грузии Саломе Чигогидзе.
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