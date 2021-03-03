Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представлять Грузию на Чемпионате мира по фигурному катанию будут четыре спортсмена


03.03.2021   17:30


22-28 марта 2021 года в Стокгольме пройдет Чемпионат мира по фигурному катанию, где будут соревноваться лидеры мирового рейтинга спортивной дисциплины.

Соревнование будет иметь двойную нагрузку, с учетом того, что лицензии на зимние Олимпийские игры 2022 года будут распределены на этом чемпионате. Завершено формирование и представление команд национальными федерациями для участия на Чемпионате мира.

Грузию на ЧМ-2021 представят: Морис Квителашвили (мужчины), Алина Урушадзе (женщины), Анастасия Метелкина и Даниил Паркман (спортивные пары). Что касается танцевальной пары Марии Казаковой и Георгия Ревия, то им предстоит сразиться за олимпийские лицензии в отборочном раунде в сентябре в немецком Оберсдорфе. Причина пропуска чемпионата мира — травма.

Судить в мужской категории будет судья международной категории из Грузии Саломе Чигогидзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна