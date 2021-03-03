

Имнадзе: Надо было сразу же вакцинировать население Грузии китайской вакциной

03.03.2021 17:32





Заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, отвечая на вопрос журналиста, какую ошибку допустили грузинские эпидемиологи ответил, что надо было сразу же вакцинировать население китайской вакциной.



«Я прямо сейчас могу сказать, что мы не настояли до конца на том, чтобы начать вакцинацию китайской вакциной», — заявил Имнадзе в эфире телекомпании «Формула».



Перед этим он отметил, что два месяца назад заявление эпидемиологов о том, что есть возможность привезти китайскую вакцину, вызвало ажиотаж. На вопрос журналиста, почему специалисты не настояли на этом, если были уверены в эффективности китайской вакцины, Имнадзе ответил, что скорее всего, китйскую вакцину в Грузию ввозить все-таки придется.



Вопрос качества китайских вакцин «Синовака» и «Синофарма» обсуждался в январе, публиковались разные данные об их эффективности. Тогда министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе исключила вероятность ввоза китайской вакцины в Грузию из-за отсутствия достаточной информации о ней.



Следует отметить, что вакцина китайского производства используется для вакцинации в Азербайджане, Турции и Арабских Эмиратах.



После того, как средний показатель выявляемости коронавируса в Грузии сократился до 4%, в стрене постепенно стали отменять ограничения, установленные для превенции распространения инфекции. Однако все еще неизвестно, когда в стране начнется вакцинация.



Вокруг массовой вакцинации в Грузии уже возник сканда — в конце февраля страна не получила обещанную первую партию вакцины Pfizer, чтобы начать вакцинацию медперсонала. Сейчас в Минздраве уверяют, что вакцина поступит в марте.



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