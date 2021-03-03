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СМИ: в ходе возобновленного диалога при посредничестве ЕС обсуждалось шесть вопросов
03.03.2021 17:41
Радио Свобода опубликовало список из шести пунктов, которые, по его сообщению, обсуждались 1 марта в обновленном формате диалога между оппозицией и правящей командой при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля. это:
• Амбициозная избирательная реформа;
• Верховенство закона и судебная реформа. В частности, назначения судей Верховного суда, выборы в Высший совет юстиции и усиление борьбы с коррупцией;
• Политическое правосудие, включая решение вопроса о предполагаемых политических заключенных;
• Перераспределение сил в Парламенте, что подразумевает создание Следственной комиссии в Парламенте, а также справедливое распределение обязанностей и ролей;
• Потенциальные новые выборы и подготовка к местным выборам;
• Продолжение фасилитации-посредничества и проверка достигнутого прогресса на заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия 15 марта.
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