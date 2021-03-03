

Президент ALDE призвал готовиться к перевыборам в Грузии

03.03.2021 18:01





Президент общеевропейской партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE) Ханс ван Баален приветствует визит главы Европейского Совета Шарля Мишеля в Тбилиси. Он считает, что это будет способствовать урегулированию политического кризиса в Грузии.



Ван Баален при этом дал понять, чего ждут в партии, занимающей третье место в Европарламенте: перевыборов и освобождения лидера оппозиционного «Единого национального движения» Ники Мелия. Свой призыв нидерландский политик опубликовал в Twitter.



«Я приветствую усилия сопрезидента Европейского Совета Мишеля по урегулированию политического кризиса в Грузии. Мы призываем партии поддержать диалог и вместе работать над проведением новых свободных, справедливых и прозрачных выборов. Мы также призываем к немедленному освобождению Ники Мелиа и его коллег».





Напомним, в ходе визита в Тбилиси Шарля Мишеля при его посредничестве прошла встреча лидеров правящей «Грузинской мечты» и оппозиционных партий. На встрече стороны выразили готовность приложить совместные усилия для преодоления кризиса, однако после отъезда президента Европейского Совета стороны вернулись к своим исходным позициям.



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