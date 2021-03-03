

«Грузинская мечта»: документ, принятый при посредничестве Шарля Мишеля, – не официальный

03.03.2021 18:05





Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что документ, принятый при посредничестве президента Европейского Совета Шарля Мишеля, не является официальным. Речь идет о шести пунктах, подготовленных во время встречи между оппозицией и властями в ходе визита Мишеля в Тбилиси. В документе, в частности, говорится о возможных досрочных выборах и политически мотивированных делах.



«Что касается перечисленных там пунктов, в которых собраны их [оппозиции] требования, то они были напечатаны на одном листе бумаги. Это не официальный документ, это список требований, которые были поставлены ранее», — сказал Мамука Мдинарадзе.



По словам одного из лидеров «Грузинской мечты», если оппозиция сделает хотя бы один шаг к принятию правильного решения, появится шанс достичь соглашения. «К этому моменту вы не сможете назвать мне ни одного шага или предложения с их стороны, которые можно было бы считать конструктивными и компромиссными», — добавил Мдинарадзе.



Напомним, встреча властей и оппозиции при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля прошла 2 марта в резиденции президента Грузии. На встрече был составлен документ из 6 пунктов, в котором перечислены вопросы, подлежащие обсуждению. В оппозиции заявляют, что у сторон есть две недели на то, чтобы добиться прогресса по этим вопросам. 16 марта премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправится с визитом в Брюссель, где, как ожидается, должен будет рассказать о разрешении политического кризиса в Грузии.



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