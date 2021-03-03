

В оппозиции пояснили изменение тактикი проведения акций протеста

03.03.2021 18:09





По заявлению представителя «Единого национального движения» Тины Бокучава, грузинская оппозиция решила модифицировать форму протестных акций, чтобы власти не смогли использовать их в качестве повода для срыва переговоров с оппозицией.



«Завтрашний митинг, который должен был пройти в форме пикетирования Канцелярии, заменен протестным автошествием. Оно начнется в 13:00 на площади Республики по направлению Рустави, где содержится политзаключенный Ника Мелия. Масштабный митинг, запланированный на 13 марта, также перенесен на 20 марта, поскольку президент Мишель отвел сторонам две недели на согласование вопросов, изложенных в рамочном документе, который он положил на стол переговоров», — сказал Бокучава.





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