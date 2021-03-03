

Оппозиция проведет автошествие из Тбилиси в Рустави

03.03.2021 19:52





Оппозиция завтра, 4 марта, проведет автомобильное шествие, которое начнется в 13:00 на площади Республики в Тбилиси.



Участники акции на автомобилях направятся из Тбилиси в Рустави (30 км), где расположено пенитенциарное учреждение №12, в котором содержится председатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.



Такое решение было принято сегодня во время консультаций оппозиции. Представитель ЕНД Тина Бокучава сообщила, что намеченный на 4 марта пикет Госканцелярии решено было отменить, чтобы премьер-министр не использовал эту акцию ка предлог для срыва переговоров с оппозицией.



«Мы решили изменить форму протестов, чтобы Гарибашвили не использовал протесты как предлог для срыва переговоров. Автошествие закончится в тюрьме Рустави, где находится политзаключенный Ника Мелия», — сказала Бокучава.



Также после сегодняшних консультаций оппозиция перенесл часть митингов и изменила форму их проведения.



«Чтобы не дать правительству дополнительную причину для отказа или приостановки переговоров, оппозиция, мы все, решили отложить запланированные акции протеста до конца переговорного процесса, который должен завершиться 16 марта», — сказал Паата Манджгаладзе, представитель партии «Стратегия Агмашенебели».



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