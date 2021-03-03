

Залкалиани: Страны, объединённые в формате, должны уважать основополагающие принципы международного права

03.03.2021 19:52





Для нас объединение в форматы означает, что участвующие в них страны должны уважать основополагающие принципы нормы международного права, — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.



По словам Залкалиани, трудно представить развитие какого-либо экономического сотрудничества до тех пор, пока Россия не предпримет шаги по деоккупации.



«Конечно Турция, как одна из важных стран Южного Кавказа, играющая важную роль в стабильности Южного Кавказа, стремится создать форматы, которые обеспечат долгосрочный мир. Мы понимаем их позицию, но в то же время я четко отметил, что для нас объединение в форматы, прежде всего, означает, что страны, участвующие в этих форматах, должны уважать основополагающие принципы международного права, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности стран. Россия является страной-оккупантом, и, естественно, трудно представить развитие какого-либо экономического сотрудничества в этом формате, пока не будут предприняты шаги по деоккупации. Такова наша твердая позиция.



Более того, мы считаем, что Грузия, как одна из главных стран региона, не должна оставаться вне форматов регионального сотрудничества и проектов. Есть много хороших примеров этого, как в нашем трехстороннем формате, в том числе Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Карс, Эрзурум, именно здесь у нас много успешных примеров. Предложение правительства Грузии — превратить Тбилиси в своеобразную площадку для обсуждения конкретных тем между Азербайджаном и Арменией — экономических вопросов, вопросов, связанных с бизнесом, с точки зрения тех же отношений между народами. Это наша позиция, и я думаю, что мы продолжим двигаться в этом направлении», — сказал Давид Залкалиани.



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