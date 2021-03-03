

«Грузинская мечта» еще раз уточняет, в каком случае согласится на повторные выборы

03.03.2021 20:37





Председатель комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе еще раз пояснил, что «Грузинская мечта» готова провести повторные выборы в случае подтверждения погрешности более одного процента, допущенной в ходе подсчета результатов выборов.



По словам Сарджвеладзе, заявления нескольких лидеров оппозиции о том, что выборы были сфальсифицированы, не являются достаточным условием для проведения новых выборов, для этого необходимо обоснование.



«Что бы не говорилось о внеочередных выборах, вопрос довольно прост. Две стороны не пришли к общему знаменателю по вопросу — хорошо были проведены выборы или плохо. Под хорошим и плохим подразумевается: было ли оказано влияние на конечный результат. Одна сторона говорит, что это оказало влияние, другая говорит — обратное. Как решить проблему в таком случае? Очень просто — нужно установить правду. Если выяснится, что выборы прошли плохо и была погрешность более чем на один процент, то мы сказали, что в таком случае будут проведены повторные выборы», — сказал Михаил Сарджвеладзе.



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