

Джордж Кент: Мы поддержим грузин в принятии решения, но это должно быть их решение

03.03.2021 20:54





«Я не думаю, что решение, которое должны принять сами грузины, должны за них принять друзья Грузии. Мы поддержим грузин в принятии правильного для них решения», — заявил заместитель госсекретаря США Джордж Кент во время виртуальной дискуссии в Атлантическом Совете, на которой обсуждалась ситуация в Грузии.



«Я думаю, что у США и ЕС есть большое пространство для продолжения совместной работы. На мой взгляд, нереалистичными являются ожидания, что в ближайшие две недели кто-то из Вашингтона прибудет в Тбилиси со срочным визитом. Мы можем работать с помощью нашего посла и посла ЕС, которые содействуют диалогу. По моему мнению, элементы, о которых президент Европейского Совета Шарль Мишель говорил с представителями грузинского политического спектра, также были представлены и на переговорах, ведущихся уже несколько месяцев при фасилитации послов. Так что, на мой взгляд, элементы этого диалога известны давно», — отметил Джордж Кент.



По его словам, с обеих сторон наблюдается нехватка политической воли.



«Если они серьезно думают о будущем Грузии, то они должны принять решение. Моё личное мнение таково, что обе стороны разделенного политического поля согласны с дальнейшим путем Грузии. Это отражено во всех социологических опросах. Как показал последний опрос NDI, 75 процентов населения Грузии поддерживает вступление Грузии в НАТО и ЕС, и видят в этом будущее Грузии. На мой взгляд, диалог между США и Европой будет прочным и будет касаться различных вопросов, в том числе: Грузии, а также Кавказа; ситуации, сложившейся после Карабахского конфликта, Ирана, Беларуси, Украины. Уверен, что у нас будет партнерство и мы будем работать со всем политическим спектром. Я не думаю, что решение, которое должны принять сами грузины, должны за них принять друзья Грузии. Мы поддержим грузин в принятии правильного для них решения, но это должно быть полностью их решение», — заявил заместитель госсекретаря США Джордж Кент.





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