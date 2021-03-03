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Чавушоглу: Мы поддерживаем углубление отношений Грузии с евроатлантическими структурами
03.03.2021 22:32
Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция поддерживает углубление отношений Грузии с евроатлантическими структурами.
«Мы всегда открыто заявляем о своей позиции по Грузии. Мы поддерживаем дальнейшее углубление отношений Грузии с евроатлантическими структурами. Мы всегда четко говорим о наших взглядах на отношения Грузия-НАТО и членство Грузии в НАТО», - заявил Чавушоглу.
Для справки, министр иностранных дел Грузии находился в Турции.
В рамках своего официального визита, Давид Залкалиани встретился в Анкаре со своим турецким коллегой.
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