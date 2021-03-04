

Правительство Грузии начинает поиск нового инвестора для порта Анаклия

04.03.2021 11:34





Правительство Грузии начинает подготовку к тендеру, который выявит нового инвестора для строительства глубоководного порта Анаклия. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



По его словам, министерство экономики оформит контракт с международной консультационной компанией, которая поможет государству в проведении конкурса.



Гарибашвили отметил, что предыдущий инвестор пользовался поддержкой правительства, но не смог выполнить инвестиционные обязательства.



Правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января 2020 года. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта. При этом основатели консорциума Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году были обвинены в отмывании денег. Уголовное преследование они связывали со строительством порта и попыткой изолировать их от политических процессов. Хазарадзе и Джапаридзе позже основали партию «Лело» и на парламентских выборах 2020 года получили 3.15% голосов избирателей.



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