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СМИ сообщили о причине самоубийства военнослужащего Сил обороны Грузии


04.03.2021   11:41
Новости-Грузия


Причиной самоубийства военнослужащего Сил обороны Грузии стала девушка, об этом сообщил брат погибшего, сообщает телекомпания «Имеди».

Брат погибшего исключил вероятность того, что причиной самоубийства могли стать проблемы с сотрудниками.

По его словам, у него были замечательные отношения с сослуживцами в четвертой механизированной бригаде, в том числе с сержантами и офицерами.

Министерство обороны Грузии накануне сообщило о том, что рядовой контрактник застрелился во время дежурства из собственного автоматического оружия. Его перевели в больницу, но не смогли спасти.

Оборонное ведомство выражает сожаление по поводу трагического факта и соболезнует семье погибшего.

Военная полиция Минобороны начала расследование инцидента по статье 115 Уголовного кодекса, которая подразумевает «доведение до самоубийства».

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