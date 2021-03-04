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СМИ сообщили о причине самоубийства военнослужащего Сил обороны Грузии
04.03.2021 11:41
Новости-Грузия
Причиной самоубийства военнослужащего Сил обороны Грузии стала девушка, об этом сообщил брат погибшего, сообщает телекомпания «Имеди».
Брат погибшего исключил вероятность того, что причиной самоубийства могли стать проблемы с сотрудниками.
По его словам, у него были замечательные отношения с сослуживцами в четвертой механизированной бригаде, в том числе с сержантами и офицерами.
Министерство обороны Грузии накануне сообщило о том, что рядовой контрактник застрелился во время дежурства из собственного автоматического оружия. Его перевели в больницу, но не смогли спасти.
Оборонное ведомство выражает сожаление по поводу трагического факта и соболезнует семье погибшего.
Военная полиция Минобороны начала расследование инцидента по статье 115 Уголовного кодекса, которая подразумевает «доведение до самоубийства».
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