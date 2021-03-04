

Давид Залкалиани встретился с вице-президентом Турции

04.03.2021 11:41





Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани встретился с вице-президентом Турции Фуатом Октайем. Об этом сообщает МИД.



Во встрече принял участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Вице-президент поздравил Давида Залкалиани с назначением на пост вице-премьера и пожелал успехов как ему, так и правительству Грузии. Фуат Октай пригласил и премьер-министра посетить Турцию.



В ходе беседы стороны рассмотрели все направления грузино-турецкого стратегического сотрудничества и выразили готовность активизировать работу по развитию двусторонних отношений, а также в эффективной реализации проектов, имеющих стратегическое значение.



Залкалиани поблагодарил Турцию за помощь Грузии во время пандемии. Стороны выразили готовность активно сотрудничать в этом направлении и в будущем.



В ходе встречи была рассмотрена также ситуация в регионе.



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