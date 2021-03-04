

Гарибашвили: Энергетическая независимость является одно из главных приоритетов Грузии

04.03.2021 11:52





Ираклий Гарибашвили попросил Натию Турнава и Левана Давиташвили лично встретиться с населением по поводу Намахванской ГЭС

11:44, 04.03.2021



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о Намахванской ГЭС на сегодняшнем заседании правительства.



По его словам, важно дать соответствующие аргументированные ответы на все вопросы, которые есть со стороны населения.



Он попросил министра экономики Натию Турнава и министра окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили лично приехать на место и начать прямое активное общение с населением.



«Хочу откликнуться на озабоченность населения по поводу Намахванской ГЭС. Конечно, существуют вопросы, и на все вопросы нужно дать соответствующие ответы, аргументированные, профессиональные, квалифицированные ответы. Считаю необходимым, чтобы на вопросы населения отвечали непосредственно министры. Поэтому хочу попросить госпожу Турнава и господина Давиташвили лично приехать на место, например, завтра и начать прямое активное общение с населением. Поговорите с ними лично, объясните, что их беспокоит. Я также хотел бы попросить наших министров провести соответствующие комитетские слушания и в парламенте. Эти слушания могут быть проведены с участием заинтересованных сторон по данному вопросу и могут быть даны ответы на все острые, возможные вопросы», — заявил Ираклий Гарибашвили.



Вместе с тем Ираклий Гарибашвили отметил, что энергетическая безопасность, энергетическая независимость являются одними из главных приоритетов для Грузии, и этот вызов требует адекватного ответа.



«Вы прекрасно знаете, что импортируемая электроэнергия из года в год растет. Прогнозы, которые существуют в области энергетики, таковы: ежегодно в стране должна строиться ГЭС с мощностью не менее ста мегаватт, чего на данном этапе не происходит. Конечно, мы должны найти золотую середину,

и именно для того, чтобы найти этот золотую середину, необходимо напрямую общаться с населением, чтобы в обществе ни один вопрос не оставался без ответа», — заявил Ираклий Гарибашвили.



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