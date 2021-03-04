

Чавушоглу: Мы должны уважать позицию Грузии в отношении формата 3+3

04.03.2021 11:59





Турция с пониманием относится к позиции Грузии относительно регионального сотрудничества в формате «3+3» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения). Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос Первого канала Грузии.



«Как я сказал с самого начала, во время встречи мы говорили о трехстороннем формате. Наша цель – окончательное установление в регионе мира и стабильности. В экономических и логистических вопросах мы должны предпринять шаги, которые повысят доверие. Мы понимаем такой осторожный подход со стороны Грузии к этим вопросам, когда есть такие сложные условия, я имею в виду Абхазию и Южную Осетию. Начать такой разговор в прямом, двустороннем формате может быть сложно, а в многостороннем формате может оказаться проще, но мы должны уважать позицию Грузии по этому вопросу. Мы должны занять другую, более мягкую позицию в отношении этих форматов», – сказал Мевлют Чавушоглу на совместном брифинге после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.



Ранее глава МИД Турции выступил в поддержку формата «3+3» на Южном Кавказе и сказал, что стабильность и мир на Южном Кавказе отвечают интересам всех стран региона. Он также отметил, что Анкара поддерживает мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии.



В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.



В Тбилиси говорят, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.



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