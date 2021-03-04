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Карпентер: США и ЕС должны вместе поддерживать политический диалог в Грузии
04.03.2021 12:05
СОВА
США наряду с Евросоюзом должны поддержать диалог между властями Грузии и оппозицией. Такое мнение высказал бывший замглавы Пентагона, старший директор Центра Байдена в Университете Пенсильвании Майкл Карпентер. В своем Twitter он написал:
«Что касается Республики Грузия, США и ЕС должны вместе поддерживать диалог между правительством и лидерами оппозиции, чтобы снизить нынешнюю напряженность».
Отметим, что Евросоюз оказался вовлечен в диалог между властями Грузии и оппозицией на высоком уровне – Тбилиси посетил президент Европейского Совета Шарль Мишель. При его посредничестве прошла встреча с участием правительства и оппозиционных партий.
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