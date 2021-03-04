

Карпентер: США и ЕС должны вместе поддерживать политический диалог в Грузии

04.03.2021 12:05

СОВА



США наряду с Евросоюзом должны поддержать диалог между властями Грузии и оппозицией. Такое мнение высказал бывший замглавы Пентагона, старший директор Центра Байдена в Университете Пенсильвании Майкл Карпентер. В своем Twitter он написал:



«Что касается Республики Грузия, США и ЕС должны вместе поддерживать диалог между правительством и лидерами оппозиции, чтобы снизить нынешнюю напряженность».





Отметим, что Евросоюз оказался вовлечен в диалог между властями Грузии и оппозицией на высоком уровне – Тбилиси посетил президент Европейского Совета Шарль Мишель. При его посредничестве прошла встреча с участием правительства и оппозиционных партий.



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