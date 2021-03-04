

Гарибашвили: Будет создана комиссия по разработке плана экономического развития

04.03.2021 12:09





«Сегодня мы утвердим на заседании правительства вопрос о создании госкомиссии, которая проработает план экономического развития на ближайшие 3 месяца и представит первый документ к концу мая», - сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили перед заседанием правительства.



Как пояснил премьер, в работе комиссии будут задействованы все стороны, включая представителей частного сектора и экспертов высокого уровня.



«Наша задача будет заключаться в создании конкретного долгосрочного плана развития для каждого сектора с планом действий на каждый год. Как вы знаете, в результате оккупации большой проблемой для нашего населения является экономика, бедность, безработица, и мы должны объединить наши усилия в этом направлении. В ближайшие годы мы должны сосредоточиться на решении этих проблем», - сказал Гарибашвили.



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