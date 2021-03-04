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Гарибашвили: Если ситуация ухудшится, мы будем вынуждены вернуть некоторые ограничения
04.03.2021 12:10
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, несмотря на то, что в последнее время количество инфицированных коронавирусом уменьшилось, важно принять превентивные меры.
Ираклий Гарибашвили отметил, что ношение гражданами маски и контроль со стороны государства являются необходимой мерой, чтобы эпидемиологическая ситуация не ухудшилась.
«Я еще раз обращаюсь к населению, ношение маски является обязательным, и мы все должны позаботиться об этом в этом направлении. Как вы знаете, мы ослабили ограничения. Все эти меры были направлены на скорейшее восстановление и открытие экономики. С другой стороны, мы должны помнить, что если ситуация ухудшится, мы снова будем вынуждены вернуть определенные ограничения. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать элементарные требования. Конечно, это требует и надлежащего контроля со стороны правительства», — заявил Ираклий Гарибашвили.
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