

Гарибашвили: В Грузии ежегодно должна строиться одна ГЭС

04.03.2021 12:43





Премьер-министр Иракли Гарибашвили затронул тему строительства Намахванской ГЭС на сегодняшнем заседании правительства и отметил, что по этому вопросу необходимо больше общаться с населением. Поэтому он поручил министру экономики Натии Турнава и министру сельского хозяйства и окружающей среды Левану Давиташвили посетить место строительства ГЭС.



«Я хотел бы ответить на озабоченность населения по поводу Намахвани, вопросы, конечно, существуют, и на все вопросы необходимо дать соответствующие ответы, аргументированные, профессиональные, квалифицированные ответы. Считаю необходимым, что бы ответы население получило напрямую от министров.



Поэтому хочу попросить госпожу Турнава и господина Давиташвили приехать туда лично, например, завтра, и начать активное и прямое общение с населением, поговорить с ними лично, объяснить, выяснить что их волнует. Также прошу наших министров провести соответствующие заседания комиссии. Эти слушания могут быть проведены в парламенте по приглашению заинтересованных сторон, и будут даны ответы на все возможные вопросы», — сказал Гарибашвили.



При этом Гарибашвили отметил, что согласно существующим прогнозам в области энергетики, ежегодно в стране должна строиться одна ГЭС мощностью 100 мегаватт. Однако, по его словам, необходимо найти золотую середину.



«Мы прекрасно понимаем, что энергетическая безопасность является одним из главных приоритетов для нашей страны, и мы, конечно же, должны адекватно ответить на этот вызов. Вам также хорошо известно о том, что импортная электроэнергия растет из года в год. Прогнозы, которые существуют в области энергетики, заключаются в том, что по крайней мере одна ГЭС мощностью в 100 МВт должна строиться в стране каждый год, чего не происходит на данном этапе, но нам нужно найти золотой интервал, и чтобы найти этот золотой интервал, необходимо напрямую общаться с населением», — сказал Гарибашвили.



Протест против строительства Намахванской ГЭС

Уже более 4 месяцев в Грузии проходят митинги против строительства Намахванской ГЭС. В долине Риони протестующие остаются ночевать в палатках.



Несколько дней назад, 28 февраля, в Кутаиси прошли многочисленные митинги против реализации этого проекта, в них приняли участие граждане из разных регионов Грузии.



Один из лидеров протестной группы, молодой местный активист Варлам Голетиани объявил, что правительству будет дан двухнедельный срок для остановки строительства. В противном случае он объявил пикетирование города Кутаиси.



Проект Намахвани предусматривает строительство двух электростанций, мощностью 333 и 100 МВт на реке Риони. Проект оценивается в 800 миллионов долларов и строится турецкой компанией Enka (полное название: Enka Riniubels, ранее Clean Energy).



Против строительства ГЭС выступают и неправительственные организации, в том числе EMC, GYLA и Green Alternative. НПО заявляют, что проект имеет различные недочеты и требуют объявить мораторий на строительство гидроэлектростанции.



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