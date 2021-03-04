

WizzAir о полетах из Кутаиси

04.03.2021 13:08





На данном этапе пока неизвестно, когда и на каких направлениях венгерский лоукостер WizzAir возобновит полеты из Грузии, в частности, из Кутаиси.



По словам главы отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Андраша Радо, все зависит от того, какой будет ситуация на авиационном рынке уже после возобновления полетов.



«Было бы безответственно называть сейчас какие-либо конкретные направления и говорить, что в эти города полеты будут возобновлены. В первую очередь надо пока еще восстановить работу, выполнить, если будет такая возможность, все регуляции, точно знать, какие ограничения будут сохранения как для собственно авиации, так и для передвижения граждан между странами» - заявил он.



По его словам, единственное, что можно сказать с полной определенностью - это то, что полеты будут возобновлены поэтапно.



«Когда будет принято решение о возобновлении полетов - это не значит, что все рейсы будут возобновлены одновременно. Процесс будет постепенным и на восстановление полетов в полном объеме потребуется некоторое время» - заявил Андраш Радо.



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