

На грузинском авиарынке появятся новые лоукостеры

04.03.2021 13:38





С середины марта еще одна бюджетная авиакомпания Buta Airways начнет выполнять полеты в Грузию три раза в неделю по направлению Баку-Тбилиси-Баку. Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. По ее словам, к этому списку добавятся и другие лоукостеры – казахстанские Air Astana и FlyArystan.



Что касается малобюджетной венгерской авиакомпании Wizz Air, то она возобновит полеты в международный аэропорт Кутаиси с конца марта. Как ожидается, она будет выполнять рейсы по 20 направлениям – 45 рейсов в неделю.



«С конца марта новая авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi начнет работу на грузинском авиационном рынке и будет выполнять рейсы в направлении Абу-Даби-Кутаиси-Абу-Даби два раза в неделю», — добавила Турнава.



Она также сообщила, что в результате отмены ограничений на рейсы некоторые авиакомпании увеличили частоту полетов. К примеру, Turkish Airlines, которая выполняла три рейса в неделю, в настоящее время выполняет два рейса в день.



«Pegasus выполняла рейсы только два раза в неделю, в настоящее время – ежедневно. Qatar Airways также перешла на ежедневные рейсы 4 раза в неделю. К этому моменту в течение марта в неделю планировалось выполнять около 70 регулярных пассажирских рейсов, но согласно сегодняшнему заявлению, их число достигнет 200. В августе прошлого года выполнялось 10-12 рейсов в неделю, а это означает, что показатель вырастет в семь раз», — сказала Турнава.



По словам министра, в Грузии появились первые вакцинированные туристы. В частности, во второй половине марта (19, 22 и 26) израильская авиакомпания выполнит три чартерных туристических рейса по направлению Тель-Авив-Батуми-Тель-Авив.



Отметим также, что с февраля возобновили полеты в Грузию «Международные авиалинии Украины» с 2 рейсами в неделю, Flydubai с 4 рейсами в неделю, Air Arabia с 2 рейсами в неделю.



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