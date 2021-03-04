

В Вильнюсе и Таллине «очень пристально наблюдают» за ситуацией в Грузии

04.03.2021 14:33





Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудили ситуацию в Грузии. Переговоры двух лидеров прошли в литовской столице накануне.



По словам эстонского лидера, за ситуацией «очень пристально наблюдают» и в Вильнюсе, и в Таллине.



На сайте литовского президента говорится, что главы государств обменялись мнениями о ситуации в странах «Восточного партнерства» – Украине, Молдове и Грузии, а также подчеркнули важность предоставления странам необходимой мотивации для развития более тесного политического и экономического сотрудничества с ЕС.



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