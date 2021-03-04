

Члены «Национального движения» и их сторонники проводят шествие автоколонной в поддержку Ники Мелия

04.03.2021 14:47





Члены «Единого национального движения» и их сторонники проводят шествие автоколонной в поддержку председателя «Национального движения» Ники Мелия. Изначально они собрались на площади Республики и на автомашинах направились к пенитенциарному учреждению в Рустави, куда помещен ​​Ника Мелия. К ним присоединились и представители гражданского движения.



По словам участников шествия, в такой форме они выражают солидарность с Никой Мелия и еще раз напоминают властям, что он является «незаконным заключенным».



По словам одного из лидеров «Единого национального движения» Заала Удумашвили, главный посыл сегодняшнего марша заключается в том, что «политические заключенные» должны быть освобождены из тюрьмы.



«Это одно из наших главных требований для того, чтобы начался диалог и мы перешли в режим переговоров. Соответственно, это то предусловие, выдвинутое всей оппозицией, потому что нельзя вести переговоры о выходе из политического кризиса, когда в тюрьме находятся политзаключенные, в том числе председатель главной оппозиционной партии. Естественно, Ника Мелия - это та личность, которая должна непосредственно представлять оппозицию за столом самой оппозиции», - заявил Заал Удумашвили.



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