

В Грузии ожидают прибытия вакцинированных туристов из Израиля

04.03.2021 14:53





По словам министра экономики Натии Турвана, поток вакцинированных туристов из Израиля прибудет в Грузию в конце марта. Об этом глава Минэкономики заявила после заседания правительства.



«Это хорошая новость, что уже появились потоки первых вакцинированных туристов. В частности, в конце марта израильская авиакомпания Arkia Israeli Airlines выполнит три чартерных туристических рейса по направлению Тель-Авив — Батуми — Тель-Авив, они состоятся 19, 22 и 26 марта», — сказала Турнава.



По данным Министерства здравоохранения Израиля, на 4 марта 52,26% населения страны получили первую дозу вакцины, вторую дозу вакцины получили 38,46% граждан.



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