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Удумашвили: 16 марта в Брюсселе ожидают результата из Тбилиси
04.03.2021 15:32
По словам одного из лидеров «Единого национального движения» Заала Удумашвили, если грузинская делегация прибудет в Брюссель 16 марта без конкретных результатов, «это будет тяжелым мессиджем для европейских партнеров».
«У меня нет никаких ожиданий. И сегодня премьер-министр выступил на заседании правительства так, что о переговорах не вымолвил ни слова. Соответственно, находиться в таком положении будет очень плохо для этой власти, потому что 16 марта в Брюсселе ждут из Тбилиси результата. Приезд без конкретного результата будет очень тяжелым мессиджем для наших европейских партнеров», - сказал Заал Удумашвили.
Напомним, 16-17 марта в Брюсселе состоится очередное заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС.
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