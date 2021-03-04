

Турция с пониманием относится к позиции Грузии по «формату 3+3»

04.03.2021 15:33

NetGazeti.ge



Вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани посетил с официальным визитом Анкару. На встрече с турецким коллегой, помимо других вопросов, обсуждался формат регионального сотрудничества «3+3».



Предпосылкой для обсуждения участия Тбилиси в данном формате являются видимые шаги в направлении деоккупации, говорят в Грузии. Турецкая сторона в свою очередь считает формат выгодным, но отмечает, что уважает осторожную позицию Грузии.



«Формат 3+3»

После эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и заключения соглашении между воющими сторонами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой создания платформы шести.



Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что приветствует стремление Ирана, Турции, Грузии и ряда европейских стран присоединиться к восстановлению экономики Карабаха.



По плану Эрдогана, в рамках его инициативы в платформу войдут Грузия, Азербайджан, Армения, Иран, Турция и Россия. Грузия предложила странам региона Южного Кавказа провести диалог в Тбилиси, при этом было отмечено, что Грузия не сможет принять участие в региональной мировой платформе вместе с Россией.



Заявление первых дипломатов Грузии и Турции

3 марта 2021 года в рамках официального визита в Анкару глава МИД Грузии Давид Залкалиани встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавошуглу. На последующей пресс-конференции турецкий дипломат отметил, что помимо всего прочего обсуждалась инициатива платформы «3+3».



«У Грузии есть большой потенциал и мы должны развивать отношения с Грузией», — заявил Чавошуглу и добавил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Грузии и Азербайджана:



«Наша цель — окончательно установить в регионе мир и стабильность. В экономических и логистических вопросах мы должны сделать шаги, увеличивающее доверие.



Мы понимаем осторожный подход Грузии к платформе «3+3″, в таких сложных условиях — имею в виду Абхазию и Южную Осетию. Возможно, в двустороннем формате начать подобный разговор сложнее, а в многостороннем — легче, но мы должны уважать позицию Грузии по этому вопросу», — заявил он.



Глава МИД Грузии в свою очередь сказал, что любая новая платформа должна основываться на признании суверенитета и территориальной целостности. Он акцентировал внимание на успешном сотрудничестве Турции, Грузии и Азербайджана.



«До визита было много спекуляций насчет формата — 3+3, 3+2 или 3+1… Главное тут интересы стран региона [Южного Кавказа]. В первую очередь, три страны должны решать вопрос платформы и объединяющую их тематику», — сказал он грузинским журналистам.



Залкалиани подчеркнул, что после конфликта в регионе наступила новая реальность — в частности, увеличилось российское присутствие, в том числе военное.



«Поэтому важно, чтобы наши позиции были в соответствии с нашими стратегическими партнерами — Турцией и Азербайджаном, с которыми у нас есть сложившиеся, хорошо функционирующие форматы. Позиция Грузии будет везде учитываться, меня в этом заверили. Они с абсолютным пониманием относятся к нашей позиции, что сейчас невообразимо вступать в формат, в котором участвует страна, которая оккупировала наши территории», — отметил Залкалиани и добавил, что Грузия не выступает против какого-либо формата, если тот будет основан на фундаментальных принципах международного права — суверенитете и территориальной целостности.



«Должны быть сделаны конкретные шаги в отношении деоккупации, это должно быть видимым для нас и потом можно это обсуждать. До этого есть возможность продолжить сотрудничество в других формах, хоть диалога, для которого мы предлагаем Тбилиси. Любые экономические проекты, общение между бизнесами, общение между народами — это можно развивать», — заключил он.



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