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Талаквадзе призвал оппозицию принять участие в реформировании избирательной системы
04.03.2021 15:35
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе призвал оппозицию, бойкотирующую работу парламента, подключиться к обсуждению пакета поправок в Избирательный кодекс.
Реформа избирательной системы является одним из требований оппозиции.
Представленный в парламент законопроект будет принят, если к работе парламента присоединятся еще 17 депутатов – для утверждения конституционных изменений требуется 113 голосов.
В начале февраля партия «Граждане» и «Грузинская мечта» объявили о создании рабочей группы, которая будет работать над избирательной реформой. Это произошло на основавнии меморандума, подписанного между правящей и оппозици онной партией. «Граждане» представлены в парламенте двумя депутатами. Позже к меморандуму присоединилась еще одна парламентская оппозиционная партия «Европейские социалисты» – у них четверо депутатов.
«За последнее время мы следили за дискуссией в связи с избирательной реформой. Как вам известно, оппозиция даже внесла этот вопрос в повестку дня переговоров. Хочу поблагодарить членов рабочей группы, которые работали над новым пакетом избирательной реформы. Этот пакет разработан с целью выполнения рекомендаций ОБСЕ, в котором учтен целый ряд реформ», — отметил Талаквадзе на заседание бюро.
«Мы, как всегда в связи с фундаментальными реформами выполняем обещание и этот пакет инициирован. Также хочу сказать, что если вторая часть оппозиции хочет подключится в процесс, если у них есть конкретные мнения, обоснованные предложения, процесс будет открыт в рамках трех рассмотрений для той оппозиции, которая хочет подключится в рабочий процесс и рассмотрениях в парламенте», — заявил Талаквадзе.
Инициированные поправки предусматривают введение электронной системы регистрации избирателей и электронной системы подсчета голосов, увеличивается срок внесения и рассмотрения жалоб на выявленные в ходе выборов нарушения. На следующих выборах будет также установлен избирательный барьер ниже пяти процентов. Порог будет определен в рамках публичных и парламентских дебатов по соответствующему конституционному законопроекту.
В самоуправляемых городах Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти все последующие местные выборы будут проводиться в соотношении один мажоритарный депутат на четыре избранных по пропорциональной системе. В других муниципалитетах это соотношение составит один к двум.
Избирательный барьер на выборах в городское собрание — сакребуло Тбилиси составит 2,5%, а на выборах в другие городские собрания – не более 3,2%; Избирательная администрация будет реформирована, полностью профессионализирована и оптимизирована в соответствии с рекомендациями ОБСЕ / БДИПЧ.
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