

В Грузии за два года обеспечат жильем до пяти тысяч семей вынужденных переселенцев

04.03.2021 15:41





В течение ближайших двух лет до пяти тысяч семей вынужденных переселенцев будут обеспечены жильем, сообщил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



«Хочу рассказать о плане действий государственной стратегии для вынужденных переселенцев. Как вы знаете, с 2013 года наше правительство предоставило жилье 23 тысячам семей вынужденных переселенцев по всей Грузии. Согласно плану, в ближайшие два года мы предоставим жилье еще 5 тысячам семей вынужденных переселенцев», — сказал премьер-министр на заседании правительства.



На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии есть у более 286,8 тысячи человек, это более 90,6 тысячи семей. Только в Тбилиси проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно строит квартиры для беженцев, их получения приходится ждать годами.



Чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После этого агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. Затем комиссия изучает вопрос каждого вынужденного переселенца индивидуально на месте.



Получение квартиры в новостройке — не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.



Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку домов в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, или оплачивает им аренду жилья.



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