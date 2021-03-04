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ВОЗ: Мы видим хороший прогресс в плане сокращения распространения вируса в Грузии
04.03.2021 16:20
Мы увидели действительно хороший прогресс в плане сокращения распространения коронавируса в Грузии, — об этом на онлайн-пресс-конференции заявила старший сотрудник Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд.
«После пика ноября-декабря в Грузии был один из самых высоких показателей распространения в регионе, теперь он один из самых низких. Это действительно хорошие новости. Постепенно открываются бизнес, школы, музеи. Наше послание будет заключаться в том, что все это нужно делать осторожно, основываясь на данных распространения. Мы понимаем, что есть несколько случаев подозрительных вариантов вируса, что не является неожиданным. К сожалению, это будет продолжаться. Пришло время выполнять базовые принципы, увеличить тестирование. Необходимо отправлять подозрительные случаи и контакты в карантин, чтобы это хорошее дело, которое вы делаете, продолжалось», — заявила Кэтрин Смоллвуд.
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