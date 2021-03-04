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«Национальное движение» и сторонники партии проводят акцию в поддержку Ники Мелия


04.03.2021   16:23


«Национальное движение» и сторонники партии проводят акцию в поддержку Ники Мелия у пенитенциарного учреждения №12 в Рустави. Они выражают солидарность с председателем «Национального движения» Никой Мелия под лозунгом «Свобода личному узнику Гаврилова».

Участники акции выступают с речью, и призывают власти освободить Нику Мелия.

«Прошло несколько дней, от властей не поступило сигнала о том, что они готовы сесть за стол переговоров. Вместо этого мы слышали, что оказывается есть красные линии, которые нельзя обсуждать. Я хочу обратиться к властям отсюда, друзья, сейчас не время рисовать красные линии и ставить точки», — заявил Заал Удумашвили.

Напомним, участники сначала собрались на площади Республики и устроили шествие автоколонной в поддержку Ники Мелия к пенитенциарному учреждению в Рустави

Правоохранители арестовали председателя «Национального движения» Нику Мелия 23 февраля.

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