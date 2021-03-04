

Президент Литвы раскритиковал визит Павилёниса в Грузию

04.03.2021 17:51





По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, визит председателя комиссии по иностранным делам Сейма (парламента) Литвы Жигимантаса Павилёниса в Грузию нанес ущерб имиджу Литвы как страны посредника.



«После визита г-на Жигимантаса Павилёниса к сожалению, я вынужден признать, что нашему имиджу как посредника нанесен урон», — заявил Гитанас Науседа.



Он также отметил, что недавно сообщил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что литовская сторона готова «приехать в Грузию и помочь разрешить сложную ситуацию».



«Сегодня мы должны помогать друг другу, а не создавать препятствий», — сказал президент Литвы.



Павилёнис ответил на комментарий президента Литвы в социальной сети. Депутат опубликовал слова благодарности от Ники Мелия, которые ему передали представители председателя «Нацдвижения» и заявил, что надеется что президент Литвы прочтет их и задумается.



В сообщении Мелия благодарит Павилёниса и говорит, что без активности литовского депутата его проблема не была бы так в центре активного внимания международных друзей.





На прошлой неделе оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы потребовала отставки Павилёниса с поста председателя комиссии по иностранным делам.



Социал-демократы считают, что Павилёонис, посланный в Грузию с дипломатической миссией, «действовал непрофессионально, вместо того чтобы проводить внешнюю политику государства, и нанес ущерб литовско-грузинским отношениям и репутации Литвы».



Чмилите-Нильсен заявила в среду, что не видит ничего плохого в действиях Павилёниса. «Мы очень активные и близкие друзья Грузии […], и я не вижу ничего плохого в наших политиках, которые принимают активное участие во внешней политике и в этой ситуации», — сказала она.



Между тем президент Гитанас Науседа заявил, что Павилёнис «нанес ущерб репутации Литвы».



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