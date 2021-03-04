

Анна Нацвлишвили: отчет Freedom House подтверждает, что демократический процесс в Грузии находится под ударом

04.03.2021 17:56





По словам Анны Нацвлишвили, отчет Freedom House - еще один серьезный диагноз нынешней ситуации в Грузии и очередное доказательство того, что стране нужна перезагрузка - в виде новых, справедливых выборов и системных изменений.



«В отчете Freedom House открыто говорится, что после 2012 года незначительные улучшения сменились олигархическим правлением и повсеместной коррупцией, в Грузии не существует независимой судебной власти, которая защищала бы права граждан, и ограничила бы произвол исполнительной власти, СМИ поляризованы и находятся под давлением. Выборы и избирательная среда оцениваются однозначно негативно, речь о крайне неравных условиях между правящей партией и оппозиционными партиями, а также о многих видах нарушений на выборах, что видно было на практике, о чем при оценке избирательных процессов активно говорила оппозиция, в том числе и «Лело».



В отчете также говорится и о политически мотивированных делах, в том числе деле о политическом преследовании Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели, в котором в очередной раз была поставлена под сомнение независимость судебной власти и отчетливо видны следы избирательного правосудия. В отчете подчеркнуто, что через две недели после того, как Мамука Хазарадзе сделал заявление о создании политической организации, прокуратура предъявила ему обвинение, что однозначно подтверждает и подчеркивает политическую составную этого дела.



Отчет Freedom House - еще один серьезный диагноз нынешней ситуации в Грузии и очередное доказательство того, что стране нужна перезагрузка - в виде новых, справедливых выборов и системных изменений: в судебной системе, избирательном законодательстве, правах человека и других направлениях», - отметила Анна Нацвлишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





