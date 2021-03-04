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Саакашвили против плебисцита по вопросу проведения внеочередных выборов
04.03.2021 18:10
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в очередном видеообращении, что грузинская оппозиция не должна соглашаться на проведение плебисцита о назначении внеочередных выборов.
Как говорит Саакашвили, до выборов в местное самоуправление осталось лишь несколько месяцев и даже в случае поражения в плебисците, властям хватит времени для подкупа и запугивания избирателей:
«Мое личное мнение — ни в коем случае нельзя соглашаться на модель плебисцита, которую навязывает Иванишвили. Это то, чего он хочет. На выборах в местное самоуправление он потратит много денег, многих подкупит. А если поиграет плебисцит, а он обязательно проиграет, у него будет время на то, чтобы запугать, подкупить, арестовать и самое главное выдворить из страны сотни тысяч активных избирателей.
За это время, друзья, страна потеряет еще один год, а нам нельзя терять ни дня. Ситуация очень сложная, мы в тяжелейшем экономическом положении, страна в условиях голода.
С ковидом у них случилась катастрофа, мы чуть ли не последняя страна, в которой нет вакцины.
В этой ситуации терять время нельзя и мы не должны давать эту возможность. Надеюсь, после освобождения, Ника Мелия примет резкие решения», — надеется Саакашвили.
Он также уверен, что Мелия будет освобожден в ближайшее время без каких-либо манипуляций:
«Знаю точно, ему [Бидзине Иванишвили] поставили прямую угрозу санкций. Большая часть его имущества будет практически заморожена и конфискована.
Будут приняты и другие меры. Поэтому, в ближайшие недели и в принципе дни ждем безоговорочного освобождения Ники Мелия без каких-либо манипуляций», — говорит бывший президент.
Также, Саакашвили похвалил Мелия за лидерские качества и характер, но отметил, что в [борьбу] надо включиться всем, поскольку по отдельности ни Мелия, ни кто либо-другой ничего не сможет.
Саакашвили также считает, что Грузии нужны внеочередные выборы. Он приветствует вовлеченность европейских политиков и международную реакцию на последние события:
«План Иванишвили — косметические изменения в ЦИК. Уберет Жвания и назначит кого-то другого. Потом навяжет этот плебисцит со своей формой и попытается всячески манипулировать. Мы должны действовать резко и не оставить ему возможности и времени манипулирования. Таково мое мнение, основанное на моем опыте как в Грузии, так и в Украине», — заявляет он.
Напомним, что после встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем лидер партии Стратегия Агмашенебели Гиорги Вашадзе заявил, что на переговорах с властью оппозиция может поставить вопрос проведения плебисцита о назначении внеочередных выборах как компромиссную меру.
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