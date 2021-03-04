

«Роснефть» - пенсионный фонд для высокооплачиваемых иностранных агентов Кремля

04.03.2021 19:11





Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина от 26 февраля Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выдвинута в совет директоров "Роснефти". «…Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, расширяет свою деятельность в России. Она станет членом совета директоров российского государственного концерна «Роснефть». Сама Кнайсль комментировать свое выдвижение в Совет директоров «Роснефти» отказалась», - говорится в сообщении Der Spiegel.



Немецкий журнал пишет, что с прошлого года Карин Кнайсль является автором публикаций для российского медиаконцерна RT. Напомним, что российский медиаконцерн RT признан рядом стран ЕС оружием Москвы в ведении гибридной войны, а в ряде государств и вовсе запрещено его вещание.



Der Spiegel также пишет, что «Кнайсль приписывают хорошие отношения с Москвой. Летом 2018 года российский президент Владимир Путин появился в качестве почетного гостя на ее свадьбе в Зюдштайермарке и станцевал с ней. Кадры со свадьбы вызвали противоречивые дискуссии. По окончании танца Кнайсль сделала перед Путиным низкий реверанс». Этот реверанс общественностью был воспринят как преклонение перед Путиным.



Издание также сообщает, что «…наряду с Кнайсль правительство России также снова выдвинуло экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Он с 2017 года является председателем совета директоров «Роснефти». К тому же в качестве кандидата вновь называется и Матиас Варниг, бывший агент «Штази» и руководитель проекта по строительству газопровода «Северный поток-2», - передает издание.



Таким образом, Кремль превратил «Роснефть» в некий пенсионный фонд для своих высокооплачиваемых агентов, которые, после отставки, ставятся на вполне престижное довольствие за заслуги перед хозяевами в бытности на высоких должностях.



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