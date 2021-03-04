Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕС не ведет переговоры о включении «Спутника V» в европейский портфель вакцин


04.03.2021   19:23


Европейский союз не рассматривает вопрос включения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в европейский портфель вакцин, и не ведет на эту тему никаких переговоров. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеермакер, которого цитирует агентство Bloomberg.

«Никаких переговоров о включении „Спутника V“ в европейский портфель вакцин не ведется», — сказал он.

Ранее в четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Российским национальным центром эпидемиологии и микробиологии Гамалея.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна