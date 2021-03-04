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ЕС не ведет переговоры о включении «Спутника V» в европейский портфель вакцин
04.03.2021 19:23
Европейский союз не рассматривает вопрос включения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в европейский портфель вакцин, и не ведет на эту тему никаких переговоров. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеермакер, которого цитирует агентство Bloomberg.
«Никаких переговоров о включении „Спутника V“ в европейский портфель вакцин не ведется», — сказал он.
Ранее в четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Российским национальным центром эпидемиологии и микробиологии Гамалея.
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