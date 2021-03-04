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Хоштария: Михаил Саакашвили не принимает решения на переговорах
04.03.2021 20:40
Бывший член «Европейской Грузии» Элене Хоштария написала в соцсети, что представители оппозиции не откажутся от принципиальных вопросов.
По его словам, Михеил Саакашвили не принимает решения на переговорах.
«Мы в принципе ни от чего не откажемся, политзаключенные выйдут на свободу, будут досрочные выборы. Остальное - дело тактики. Михеил Саакашвили не принимает решений на переговорах», - написала Элене Хоштария в Facebook.
Для справки, третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил сегодня, что оппозиция должна отказаться от плебисцита.
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