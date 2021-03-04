

В Западной Грузии появится новый национальный парк

04.03.2021 21:01





В регионе Гурия на западе Грузии планируется создать новый национальный парк, чтобы сохранить уникальную природу горного ландшафта.



Министерство окружающей среды и сельского хозяйства сообщает, что в рамках проекта исследования будут проводить местные и международные эксперты.



Ведомство отмечает, что национальный парк защитит лесные ландшафты, биоразнообразие и экосистему в горах Гурии.



Проект будет осуществлен при поддержке Всемирного фонда природы при финансовой поддержке посольства Швеции и активном участии местного населения.



«Старейшие леса и земли, сохранившиеся в Гурии, признаны основной зоной биоразнообразия экорегиона. В то же время эти ландшафты являются частью плана «Консервации Кавказского экорегиона», отмечается в сообщении министерства.



В ведомстве также уверены, что создание национального парка в Гурии поможет привлечь в этот регион туристов.



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