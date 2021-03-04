

Деканоидзе: Единство оппозиции жизненно важно

04.03.2021 22:40





Член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе написала на своей странице в Facebook, что единство оппозиции сейчас жизненно важно.



«Очень важно сохранить единство оппозиционного спектра и поддержку международного сообщества.



С этими двумя мощными рычагами мы обязательно добьемся результата. Мы все должны помнить, что единство жизненно необходимо», - написала Деканоидзе в соцсети.



Для справки, третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил сегодня, что соглашаться на плебисцит нельзя, что вызвало неоднозначную реакцию у оппозиционного спектра.



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