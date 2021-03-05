

Немецкие банки отказали в обслуживании телеканалу Russia Today



"Новые Известия" 05.03.2021 12:31



Представительства российского государственного телеканала Russia Today в Германии получили отказы в банковском обслуживании накануне получения новых финансовых траншей из России.



По данным телеканала RT, входящие в его систему компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления от немецкого Сommerzbank о закрытии счетов в с 31 мая 2021 года. Запуск телеканала, проанонсированный месяц назад, был запланирован на декабрь текущего года.



«Ruptly направила несколько десятков запросов в другие банки Германии, а также в европейские банки, имеющие отделения в Германии, с просьбой об открытии счёта. Но ни один из них не согласился», — сообщает finanz.ru.



В RT уточнили, что на большинство своих запросов они получили отказы, а некоторые обращения просто остались без ответа. После этого руководитель телеканала в ФРГ Динара Токтосунова предположила, что против RT в Германии вводится «финансовое эмбарго».







В ответ на закрытие счетов RT представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о «недопустимости» подобного «враждебного отношения зарубежных партнеров к средствам массовой информации».



Она назвала закрытие счетов российского информагентства в Германии «элементом политического давления на журналистов» и примером «очевидного нарушения обязательств ФРГ по обеспечению свободы слова и СМИ». В случае, если германская сторона не передумает и не возобновит обслуживание банковских счетов российского госканала, Москва пообещала ввести против немецких СМИ жесткие ответные меры.



Накануне стало известно, что российское правительство в ближайшие четыре года намерено потратить более 211 млрд рублей на увеличение охвата аудитории телеканала RT, а также на повышение цитируемости агентства «Россия сегодня» и усиление влиятельности других госсми. Раньше траты государства на аналогичную программу составляли 177,1 млрд рублей за 4 года. По планам российских властей, благодаря массированным финансовым вливаниям плановый охват аудитории телеканала RT должен вырасти с 800 млн до 900 млн зрителей в год. При этом объемы вещания «России сегодня» на иностранную аудиторию должны увеличиться со 110 до 114 часов в сутки, а цитируемость «России сегодня» должна возрасти с 2,8 млн до 3 млн единиц. В 2021 году правительство выделило около 103 млрд рублей на поддержку СМИ, и почти треть всей этой суммы — 27,3 млрд — составила доля RT.



Финансирование телеканала в прошлом году составило 27,4 млрд рублей. Журналисты независимых СМИ выяснили, что на финансирование пропагандистов госканалов уходят колоссальные деньги. Так, по данным The Insider, самым обеспеченным пропагандистом на российском ТВ оказался ведущий Первого канала Артем Шейнин. За год он заработал 100 миллионов рублей. На эти деньги могли бы прожить сразу 100 российских пенсионеров. Второе и третье место делят между собой главный редактор RT Маргарита Симоньян и ее муж, ведущий Тигран Кеосаян. На двоих они заработали 156 миллионов рублей — как 928 пенсионеров. За последние три года пара заработала 720 млн рублей, то есть по 120 млн в год на человека. По данным издания, высокие места в рейтинге богатейших пропагандистов также заняли телеведущие Владимир Соловьев (годовой доход 52,6 млн рублей), Ольга Скабеева и Евгений Попов (25,7 млн рублей в год на двоих).



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