

Грузия расширила список стран, граждане которых могут въехать с PCR-тестом

05.03.2021 15:45





Список стран, граждане которых могут въехать в Грузию воздушным путем при наличии отрицательного PCR-теста, проведенного в течение последних 72-х часов, расширен. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом, действующий при правительстве.



Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Ираклием Гарибашвили, теперь попасть в Грузию самолетами смогут граждане Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.



В списке стран, граждане которых уже имеют право на въезд при сдаче PCR-теста, уже находятся государства-члены ЕС, США, Израиль, Швейцария, Норвегия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Турция, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Беларусь. В случае въезда в Грузию на третий день пребывания в стране иностранцы должны сдать повторный обязательный тест на коронавирус.



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