

Гомелаури: Ужесточено наказание за изнасилование несовершеннолетних и определено бессрочное лишение свободы

05.03.2021 15:46





По заявлению главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, ужесточено наказание за изнасилование несовершеннолетних и определено бессрочное лишение свободы.



Об этом Вахтанг Гомелаури сообщил, выступая в «формате министерского часа» в парламенте Грузии.



«По инициативе министерства принят новый закон в направлении борьбы с половым преступлением. За изнасилование несовершеннолетних наказание ужесточено и определено бессрочное лишение свободы. Также, в целях превенции этого преступления созданы механизмы мониторинга насильников», - отметил Гомелаури.



По его же словам, в целях усовершенствования механизмом борьбы с насилием в отношении женщин и насилия в семье, введен электронный мониторинг за насильниками, что обеспечит повышение гарантий соблюдения безопасности жертв.



«С 1 сентября 2020 года, вместе с выдачей сдерживающего ордера, стало возможно установление электронного надзора за насильниками», - заявил Гомелаури.



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