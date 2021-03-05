

Омбудсмен: «Дело картографов» имеет явный политический мотив

05.03.2021 15:50





По словам Народного защитника, обвинение по т.н. «Делу картографов» не соответствует принципу конституционной законности и является нарушением восемнадцатой статьи Европейской конвенции о правах человека — преследование по политическим или иным причинам — в ходе уголовного судопроизводства.



Об этом говорится в заключении правового института Аmicus curiae (лат. – «друг суда»), с которым Народный защитник обратился в Тбилисский городской суд. Документ основан на изучении 14 томов материалов дела, включая негласные следственные действия. Параллельно с изучением материалов расследования Народный защитник провел встречи как с обвинением, так и с защитой.



Народный защитник сосредоточился на двух основных вопросах:



• Соответствует ли обвинение принципу конституционной законности (сталкиваемся ли мы с объективной стороной преступления и элементами злого умысла);



• Сталкиваемся ли мы с нарушением статьи 18 Европейской конвенции о правах человека (наличие политических или иных мотивов) во время уголовного преследования?



Что касается принципа законности, по мнению Народного защитника, материалы по делу не доказывают, что обвиняемый хотел передать часть территории Грузии иностранному государству или действовал с этим намерением.



Полученные доказательства также не подтвердили никаких доказательств коррупции, мошенничества, обмана, растраты или других элементов в действиях подсудимых.



Омбудсмен отмечает, что начало расследования по делу совпало с парламентскими выборами, стало основным предвыборным политическим вопросом, который рассматривался, а также использовался в агитационных целях.



В документ включены заявления, сделанные высокопоставленными должностными лицами правящей политической партии, членами политического совета и правительства, парламентариями и другими лицами в предвыборный период, в которых обвинения Мелашвили и Ильичовой использовались для критики политических партий.



«По нашей оценке, настоящее дело явно имеет политический или иной мотив, который перевешивает юридический мотив», — сказал Народный защитник.



Омбудсмен надеется, что Тбилисский городской суд должным образом и подробно обсудит состав преступления и обстоятельства политического мотива, а также представит аргументированные аргументы по рассматриваемым вопросам.



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