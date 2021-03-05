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Георгий Цхакая сменил Михаила Саакашвили в Координационном совете


05.03.2021   15:57


Президент Украины Владимир Зеленский исключил Михеила Саакашвили из Координационного совета по решению проблем градостроительства. Официальный указ опубликован на сайте президента.

Пока неизвестно, что Михеил Саакашвили будет делать после ухода с поста.

Вместо него президент Зеленский включил в Координационный совет эксперта Исполнительного комитета реформ в Украине Георгия Цхакая.

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