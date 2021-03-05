|
|
|
Ллойд Остин: США остаются решительным сторонником суверенитета Грузии
05.03.2021 16:23
Секретарь обороны США Ллойд Остин откликнулся на телефонный разговор с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в Twitter.
«У меня состоялся продуктивный разговор с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. Соединенные Штаты остаются решительным сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии. Департамент обороны ценит наше стратегическое партнерство и привержен укреплению наших общих интересов безопасности», - говорится в заявлении секретаря обороны.
Для справки, между министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и секретарем обороны США Ллойдом Остином состоялся телефонный разговор.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна