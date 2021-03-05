

Ллойд Остин: США остаются решительным сторонником суверенитета Грузии

05.03.2021 16:23





Секретарь обороны США Ллойд Остин откликнулся на телефонный разговор с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в Twitter.



«У меня состоялся продуктивный разговор с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. Соединенные Штаты остаются решительным сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии. Департамент обороны ценит наше стратегическое партнерство и привержен укреплению наших общих интересов безопасности», - говорится в заявлении секретаря обороны.



Для справки, между министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и секретарем обороны США Ллойдом Остином состоялся телефонный разговор.



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