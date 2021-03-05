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Залкалиани: Мы высоко ценим поддержку США
05.03.2021 16:29
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал заявление министра обороны США Ллойда Остина, опубликованное в социальной сети Twitter.
«Образцовое сотрудничество между Грузией и США в сфере безопасности и обороны продолжится и в будущем. Мы высоко ценим непоколебимую поддержку США обороноспособности Грузии, нашей выносливости и нашей евроатлантической интеграции», - написал Залкалиани в Twitter.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал свой телефонный разговор с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе в Twitter. Ллойд отметил, что США остаются решительным сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии.
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