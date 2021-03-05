

«Грузинская мечта»: Проведение плебисцита не рассматривается

05.03.2021 16:42





Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» и руководитель ее фракции в парламенте Мамука Мдинарадзе заявил, что власти не рассматривают возможность проведения плебисцита о назначении внеочередных выборов. Он также отметил, что в самой оппозиции нет единого мнения по этому вопросу.



«Один из лидеров оппозиции, бывший президент так отказывается от плебисцита, будто кто-то отсюда его об этом умоляет. Эти люди вступили в виртуальный спор друг с другом, а не с нами. Не представляется разговор о плебисците.



Плебисцитом нельзя определять, проводить выборы или нет. Может провести плебисцит о том, стоит ли проводить плебисцит? Нельзя проводить ревизию воли избирателей плебисцитом. Они используют это с чисто с формальной точки зрения», — заявил депутат.



Мдинарадзе считает, что власти уже сделали немало компромиссных шагов и в ближайшие дни ожидают ответных шагов от оппозиции.



«Есть условный срок для достижения соглашения. Мы можем перечислить целый ряд шагов, в том числе избирательная реформа, следственная комиссия и готовность пойти на внеочередные выборы, если она выявит перевес хотя бы в 1 процент в пользу «Мечты».



От оппозиции мы не видели ни одного шага. Ждем в ближайшее время что они определятся по ряду вопросов, это будет считаться компромиссом с их стороны. Если им удастся сделать шаг и этот шаг будет рациональным и государственным, думаю, сможем договориться.



Приглашаем их к столу переговоров и просим принять прагматичное и решение в интересах государства, в рамках которого мы сможем достичь соглашения. Ожидаем его в течении нескольких дней», — заключил Мдинарадзе.



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